Monstarlab
Monstarlab Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Bangladesh presso Monstarlab varia da BDT 2.39M a BDT 3.33M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Monstarlab. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Retribuzione Totale Media

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Range Comune
Range Possibile
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Range Comune
Range Possibile

BDT 19.33M

Quali sono i livelli di carriera presso Monstarlab?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Monstarlab in Bangladesh raggiunge una retribuzione totale annua di BDT 3,330,840. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Monstarlab per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Bangladesh è BDT 2,391,373.

Altre Risorse