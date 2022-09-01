Directory Aziendale
momox
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

momox Stipendi

Lo stipendio di momox varia da $12,980 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $96,906 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di momox. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $74.9K

Ingegnere Software Backend

Designer di Prodotto
$13K
Manager di Ingegneria del Software
$96.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes momox on Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level aastase kogutasuga $96,906. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte momox keskmine aastane kogutasu on $74,918.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per momox

Aziende Correlate

  • Lyft
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Databricks
  • Spotify
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse