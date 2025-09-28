Directory Aziendale
Momentive.ai
Momentive.ai Recruiter Stipendi

La retribuzione Recruiter in United States presso Momentive.ai ammonta a $193K per year per P3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $156K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Momentive.ai. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$193K
$133K
$39K
$21K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Momentive.ai, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Recruiter en Momentive.ai in United States tiene una compensación total anual de $223,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Momentive.ai para el puesto de Recruiter in United States es $156,000.

