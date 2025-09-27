Directory Aziendale
Momentive.ai
Momentive.ai Data Scientist Stipendi

La retribuzione totale Data Scientist media in United States presso Momentive.ai varia da $147K a $206K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Momentive.ai. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

$160K - $186K
United States
Range Comune
Range Possibile
$147K$160K$186K$206K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Momentive.ai, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $206,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Data Scientist role in United States is $147,468.

Altre Risorse