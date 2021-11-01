Directory Aziendale
Mollie
Mollie Stipendi

Lo stipendio di Mollie varia da $57,450 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $149,235 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Mollie. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Ingegneria del Software
Median $149K
Analista di Dati
$57.4K

Data Scientist
$92.7K
Marketing
$81K
Manager di Progetto
$101K
Analista di Cybersecurity
$110K
Manager di Programma Tecnico
$114K
FAQ

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mollie je Manager di Ingegneria del Software s godišnjom ukupnom naknadom od $149,235. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mollie je $101,241.

