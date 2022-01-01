Directory Aziendale
Moderna
Moderna Stipendi

Lo stipendio di Moderna varia da $40,899 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $351,832 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Moderna. Ultimo aggiornamento: 10/19/2025

Ingegnere del Software
Median $180K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $260K
Data Scientist
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingegnere Biomedico
Median $98K
Contabile
$40.9K
Ingegnere Chimico
$140K
Analista di Dati
$72.6K
Manager di Data Science
$256K
Risorse Umane
$241K
Consulente di Management
$279K
Ingegnere Meccanico
$166K
Designer di Prodotto
$336K
Manager di Programma
$332K
Manager di Progetto
$245K
Affari Regolatori
$312K
Manager di Ingegneria del Software
$352K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Moderna, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Moderna è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $351,832. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Moderna è $243,210.

