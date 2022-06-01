Directory Aziendale
MOD
MOD Stipendi

Lo stipendio di MOD varia da $32,017 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $149,250 per un Ingegnere Biomedico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di MOD. Ultimo aggiornamento: 10/18/2025

Ingegnere Biomedico
$149K
Ingegnere Hardware
$36.5K
Manager di Progetto
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Ingegnere del Software
$32K
Manager di Ingegneria del Software
$96K
Architetto di Soluzioni
$85.2K
Manager di Programma Tecnico
$87.3K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in MOD è Ingegnere Biomedico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $149,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in MOD è $87,262.

