Mixpanel Stipendi

Lo stipendio di Mixpanel varia da $41,790 in retribuzione totale all'anno per un Consulente di Management nella fascia bassa fino a $353,723 per un Designer di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Mixpanel. Ultimo aggiornamento: 10/20/2025
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Mixpanel, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
