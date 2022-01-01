Directory Aziendale
Mixpanel
Mixpanel Stipendi

Lo stipendio di Mixpanel varia da $41,790 in retribuzione totale all'anno per un Consulente di Management nella fascia bassa fino a $353,723 per un Designer di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Mixpanel. Ultimo aggiornamento: 10/20/2025

Ingegnere del Software
L3 $237K
L4 $276K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $242K
Operazioni di Business
$199K

Sviluppo Business
$269K
Servizio Clienti
$101K
Data Scientist
$221K
Risorse Umane
$340K
Consulente di Management
$41.8K
Operazioni di Marketing
$208K
Designer di Prodotto
$354K
Recruiter
$180K
Vendite
$179K
Manager di Ingegneria del Software
$254K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Mixpanel, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Mixpanel è Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $353,723. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mixpanel è $229,193.

