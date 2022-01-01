Directory Aziendale
Mirantis
Mirantis Stipendi

Lo stipendio di Mirantis varia da $72,360 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma Tecnico nella fascia bassa fino a $213,180 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Mirantis. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $82.3K

Ingegnere di Rete

Risorse Umane
$149K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$81.5K

Manager di Prodotto
$128K
Manager di Programma
$129K
Vendite
$174K
Manager di Ingegneria del Software
$129K
Architetto di Soluzioni
$213K
Manager di Programma Tecnico
$72.4K
Technical Writer
$98.5K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Mirantis è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $213,180. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mirantis è $128,186.

