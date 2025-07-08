Miniso Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Miniso varia da $6,733 in retribuzione totale all'anno per un Vendite in India nella fascia bassa fino a $167,969 per un Data Scientist in China nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Miniso. Ultimo aggiornamento: 11/27/2025

Data Scientist
$168K
Vendite
$6.7K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Miniso è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $167,969. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Miniso è $87,351.

