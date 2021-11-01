Directory Aziendale
Minecraft
Minecraft Stipendi

Lo stipendio di Minecraft varia da $125,625 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $150,750 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Minecraft. Ultimo aggiornamento: 11/22/2025

Vendite
$151K
Ingegnere del Software
$126K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Minecraft è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $150,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Minecraft è $138,188.

Altre Risorse

