MindTickle Stipendi

Lo stipendio di MindTickle varia da $14,439 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in India nella fascia bassa fino a $153,628 per un Copywriter in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di MindTickle. Ultimo aggiornamento: 11/27/2025

Ingegnere del Software
Median $46.9K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $79.1K
Manager di Ingegneria del Software
Median $102K

Copywriter
$154K
Customer Success
$86.6K
Analista di Dati
$29.8K
Risorse Umane
$31.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$14.4K
Designer di Prodotto
$25.1K
Manager di Programma
$65.7K
Project Manager
$89.4K
Operazioni Revenue
$16.3K
Vendite
$105K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In MindTickle, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in MindTickle è Copywriter at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $153,628. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in MindTickle è $65,737.

Altre Risorse

