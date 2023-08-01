Directory Aziendale
MindsDB
MindsDB Stipendi

Lo stipendio di MindsDB varia da $125,134 in retribuzione totale all'anno per un Risorse Umane nella fascia bassa fino a $214,200 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di MindsDB. Ultimo aggiornamento: 11/26/2025

Risorse Umane
$125K
Ingegnere del Software
$214K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in MindsDB è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $214,200. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in MindsDB è $169,667.

