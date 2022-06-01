Directory Aziendale
MillerKnoll
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

MillerKnoll Stipendi

Lo stipendio di MillerKnoll varia da $5,973 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $91,400 per un Ingegnere Meccanico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di MillerKnoll. Ultimo aggiornamento: 9/8/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere Meccanico
Median $91.4K

Ingegnere di Produzione

Designer di Prodotto
$6K
Manager di Prodotto
$78.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Vendite
$55.7K
Ingegnere del Software
$89.4K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at MillerKnoll is Ingegnere Meccanico with a yearly total compensation of $91,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MillerKnoll is $78,108.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per MillerKnoll

Aziende Correlate

  • Tesla
  • PayPal
  • DoorDash
  • Amazon
  • Pinterest
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse