MicroStrategy Stipendi

Lo stipendio di MicroStrategy varia da $107,100 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $320,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di MicroStrategy. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Ingegneria del Software
Median $320K
Assistente Amministrativo
$141K

Analista di Business
$129K
Data Scientist
$225K
Designer di Prodotto
$107K
Manager di Prodotto
$286K
Manager di Progetto
$200K
Vendite
$209K
Ingegnere di Vendita
Median $263K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in MicroStrategy è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $320,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in MicroStrategy è $208,950.

