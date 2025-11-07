La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Vancouver presso Microsoft varia da CA$236K per year per 64 a CA$406K per year per 66. Il pacchetto di retribuzione in Greater Vancouver mediano year ammonta a CA$247K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Microsoft. Ultimo aggiornamento: 11/7/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
64
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
CA$253K
CA$186K
CA$37.2K
CA$29.5K
66
CA$406K
CA$225K
CA$130K
CA$50.7K
Senior Director
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
20%
ANNO 1
20%
ANNO 2
20%
ANNO 3
20%
ANNO 4
20%
ANNO 5
In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:
20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)
20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
