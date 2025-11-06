Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Analista di Cybersecurity

  • Tutti gli stipendi Analista di Cybersecurity

  • Greater Seattle Area

Microsoft Analista di Cybersecurity Stipendi a Greater Seattle Area

La retribuzione Analista di Cybersecurity in Greater Seattle Area presso Microsoft varia da $174K per year per 59 a $373K per year per 66. Il pacchetto di retribuzione in Greater Seattle Area mediano year ammonta a $240K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Microsoft. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
59
$174K
$123K
$25K
$26.1K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
61
$188K
$145K
$19K
$24.8K
62
$200K
$162K
$30.2K
$8.3K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU

In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (20.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Microsoft, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Sometimes a 5 year schedule



Posizioni Incluse

Analista Rischi Tecnologici

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Cybersecurity in Microsoft in Greater Seattle Area raggiunge una retribuzione totale annua di $447,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Microsoft per il ruolo Analista di Cybersecurity in Greater Seattle Area è $243,500.

