Metro
Metro Stipendi

L'intervallo di stipendi di Metro va da $13,746 in compensazione totale all'anno per un Vendite all'estremità inferiore a $143,715 per un Operazioni di Marketing all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Metro. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Assistente Amministrativo
$39.8K
Data Scientist
$64.4K
Operazioni di Marketing
$144K

Designer di Prodotto
$74.1K
Product Manager
$115K
Project Manager
$16.4K
Vendite
$13.7K
Ingegnere del Software
$60.3K
Architetto di Soluzioni
$105K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Metro je Operazioni di Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $143,715. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Metro je $64,405.

