La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Mercury ammonta a $260K per year per IC3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $270K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercury. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
16.67%
ANNO 1
16.67%
ANNO 2
16.67%
ANNO 3
16.67%
ANNO 4
16.67%
ANNO 5
16.67%
ANNO 6
In Mercury, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 6 anni:
16.67% matura nel 1st-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 2nd-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 3rd-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 4th-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 5th-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 6th-ANNO (16.67% annuale)
7 years post-termination exercise window.