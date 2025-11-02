La retribuzione totale Data Scientist media in United States presso Mercury varia da $306K a $435K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercury. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Retribuzione Totale Media
Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!
16.67%
ANNO 1
16.67%
ANNO 2
16.67%
ANNO 3
16.67%
ANNO 4
16.67%
ANNO 5
16.67%
ANNO 6
In Mercury, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 6 anni:
16.67% matura nel 1st-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 2nd-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 3rd-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 4th-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 5th-ANNO (16.67% annuale)
16.67% matura nel 6th-ANNO (16.67% annuale)
7 years post-termination exercise window.