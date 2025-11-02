Directory Aziendale
La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso Mercury varia da $77K a $112K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercury. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$88.4K - $101K
United States
Range Comune
Range Possibile
$77K$88.4K$101K$112K
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Calendario di Maturazione

16.67%

ANNO 1

16.67%

ANNO 2

16.67%

ANNO 3

16.67%

ANNO 4

16.67%

ANNO 5

16.67%

ANNO 6

Tipo di Azioni
RSU

In Mercury, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 6 anni:

  • 16.67% matura nel 1st-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 2nd-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 3rd-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 4th-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 5th-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 6th-ANNO (16.67% annuale)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Mercury in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $112,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercury per il ruolo Servizio Clienti in United States è $76,950.

