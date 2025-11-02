Directory Aziendale
La retribuzione Sviluppo Business in United States presso Mercury ammonta a $150K per year per IC2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercury. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$169K - $193K
United States
Range Comune
Range Possibile
$149K$169K$193K$212K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Calendario di Maturazione

16.67%

ANNO 1

16.67%

ANNO 2

16.67%

ANNO 3

16.67%

ANNO 4

16.67%

ANNO 5

16.67%

ANNO 6

Tipo di Azioni
RSU

In Mercury, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 6 anni:

  • 16.67% matura nel 1st-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 2nd-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 3rd-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 4th-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 5th-ANNO (16.67% annuale)

  • 16.67% matura nel 6th-ANNO (16.67% annuale)

7 years post-termination exercise window.



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Sviluppo Business in Mercury in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $212,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercury per il ruolo Sviluppo Business in United States è $149,400.

