La retribuzione Ricercatore UX in United States presso Mercari ammonta a $173K per year per MG3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $150K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)