La retribuzione Ricercatore UX in United States presso Mercari ammonta a $173K per year per MG3. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $150K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 2 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ricercatore UX in Mercari in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $198,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercari per il ruolo Ricercatore UX in United States è $163,333.

