La retribuzione Manager di Programma Tecnico in United States presso Mercari ammonta a $113K per year per MG4. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$190K - $216K
United States
Range Comune
Range Possibile
$165K$190K$216K$241K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Visualizza 2 Altri Livelli
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Mercari in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $240,917. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercari per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $165,375.

