La retribuzione Manager di Programma Tecnico in United States presso Mercari ammonta a $113K per year per MG4. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)