Mercari Marketing Stipendi

La retribuzione totale Marketing media in United States presso Mercari varia da $133K a $181K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$142K - $172K
United States
Range Comune
Range Possibile
$133K$142K$172K$181K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in Mercari in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $180,960. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercari per il ruolo Marketing in United States è $132,600.

Altre Risorse