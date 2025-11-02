Directory Aziendale
La retribuzione Analista di Dati in Japan presso Mercari ammonta a ¥8.74M per year per MG3. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Range Comune
Range Possibile
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Visualizza 2 Altri Livelli
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Mercari in Japan raggiunge una retribuzione totale annua di ¥11,178,107. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercari per il ruolo Analista di Dati in Japan è ¥7,834,229.

