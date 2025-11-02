La retribuzione Analista di Dati in Japan presso Mercari ammonta a ¥8.74M per year per MG3. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)