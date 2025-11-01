Directory Aziendale
Melio Payments
Melio Payments Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Israel mediano presso Melio Payments ammonta a ₪597K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Melio Payments. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Totale annuo
₪597K
Livello
-
Base
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
8 Anni
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Melio Payments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Melio Payments in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪647,996. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Melio Payments per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Israel è ₪584,965.

Altre Risorse