La retribuzione totale Manager di Prodotto media in Israel presso Melio Payments varia da ₪715K a ₪975K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Melio Payments. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

₪765K - ₪925K
Israel
Range Comune
Range Possibile
₪715K₪765K₪925K₪975K
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Melio Payments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Melio Payments in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪975,453. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Melio Payments per il ruolo Manager di Prodotto in Israel è ₪714,771.

