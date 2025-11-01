Directory Aziendale
Melio Payments
Melio Payments Servizio Clienti Stipendi

La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso Melio Payments varia da $45.1K a $65.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Melio Payments. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

$51.2K - $59.4K
United States
Range Comune
Range Possibile
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Melio Payments, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Melio Payments in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $65,450. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Melio Payments per il ruolo Servizio Clienti in United States è $45,100.

Altre Risorse