Meijer Stipendi

L'intervallo di stipendi di Meijer va da $100,500 in compensazione totale all'anno per un Operazioni Aziendali all'estremità inferiore a $180,900 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Meijer. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Data Scientist
Median $127K
Ingegnere del Software
Median $106K
Operazioni Aziendali
$101K

Analista di Dati
$132K
Designer di Prodotto
$123K
Product Manager
$147K
Responsabile Ingegneria Software
$173K
Architetto di Soluzioni
$181K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Meijer è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $180,900. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Meijer è di $129,169.

Altre risorse