Il pacchetto di retribuzione Servizio Clienti in United States mediano presso Medallia ammonta a $270K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Medallia. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
Totale annuo
$270K
Livello
Senior Director
Base
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
Anni in azienda
10 Anni
Anni esp
12 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Medallia in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $277,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Medallia per il ruolo Servizio Clienti in United States è $270,000.

