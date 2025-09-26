Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

McLaren Group Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United Kingdom mediano presso McLaren Group ammonta a £72.1K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McLaren Group. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Totale annuo
£72.1K
Livello
2
Base
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso McLaren Group?

£122K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in McLaren Group in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £75,807. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in McLaren Group per il ruolo Data Scientist in United Kingdom è £72,099.

