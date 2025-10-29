La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso McKinsey varia da $131K per year per Junior Engineer a $293K per year per Principal Architect I. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $185K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione