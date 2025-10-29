Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso McKinsey varia da $131K per year per Junior Engineer a $293K per year per Principal Architect I. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $185K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Engineer
(Livello Base)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Visualizza 3 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso McKinsey?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in McKinsey in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $292,933. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in McKinsey per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $175,000.

