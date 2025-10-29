La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso McKinsey varia da $205K per year per Product Manager a $238K per year per Principal. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $217K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
