Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in United States mediano presso McKinsey ammonta a $203K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
McKinsey
Associate Design Director
Chicago, IL
Totale annuo
$203K
Livello
Associate Design Director
Base
$203K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Contribuisci

Posizioni Incluse

Designer UX

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in McKinsey in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $305,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in McKinsey per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $192,000.

Altre Risorse