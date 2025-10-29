La retribuzione Consulente di Management in United States presso McKinsey varia da $121K per year per Business Analyst a $388K per year per Partner. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $245K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
