McKinsey
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

McKinsey Data Scientist Stipendi

La retribuzione Data Scientist in United States presso McKinsey varia da $152K per year per Data Scientist a $248K per year per Principal. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $170K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Quali sono i livelli di carriera presso McKinsey?

Posizioni Incluse

Informatica Sanitaria

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in McKinsey in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $327,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in McKinsey per il ruolo Data Scientist in United States è $170,000.

