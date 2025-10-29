Directory Aziendale
McKinsey
McKinsey Analista di Dati Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Analista di Dati in United States mediano presso McKinsey ammonta a $130K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
McKinsey
Business Intelligence Analyst
San Francisco, CA
Totale annuo
$130K
Livello
Business Analyst
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in McKinsey in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $197,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in McKinsey per il ruolo Analista di Dati in United States è $120,000.

