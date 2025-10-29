La retribuzione Analista di Business in United States presso McKinsey varia da $124K per year per Business Analyst a $250K per year per Engagement Manager. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $134K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McKinsey. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***