Il pacchetto di retribuzione UX Researcher in United States mediano presso McGraw Hill ammonta a $100K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di McGraw Hill. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Totale annuo
$100K
Livello
L2
Base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
2 Anni
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um UX Researcher na McGraw Hill in United States situa-se numa remuneração total anual de $121,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na McGraw Hill para a função de UX Researcher in United States é $95,000.

