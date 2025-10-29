Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Germany mediano presso MBition ammonta a €82.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di MBition. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totale annuo
€82.3K
Livello
Senior
Base
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.7K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
8 Anni
Ultimi invii di stipendi
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in MBition in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €94,368. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in MBition per il ruolo Ingegnere del Software in Germany è €84,052.

