Mantle Stipendi

Lo stipendio di Mantle varia da $150,750 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere di Controllo nella fascia bassa fino a $245,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Mantle. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere di Controllo
$151K
Risorse Umane
$174K
Ingegnere del Software
$245K

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Mantle è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $245,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mantle è $174,125.

