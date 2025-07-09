Directory Aziendale
Mankind Pharma
Mankind Pharma Stipendi

Lo stipendio di Mankind Pharma varia da $5,818 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $11,312 per un Ingegnere Meccanico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Mankind Pharma. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

Analista di Dati
$5.8K
Ingegnere Meccanico
$11.3K
Manager di Prodotto
$9.1K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Mankind Pharma è Ingegnere Meccanico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $11,312. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mankind Pharma è $9,077.

