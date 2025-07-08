Directory Aziendale
Malt
Malt Stipendi

Lo stipendio di Malt varia da $68,158 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $71,800 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Malt. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingegnere del Software
Median $68.2K
Risorse Umane
$71.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Malt è Risorse Umane at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $71,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Malt è $69,979.

