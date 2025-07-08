Directory Aziendale
Malga
Malga Stipendi

Lo stipendio di Malga varia da $35,668 in retribuzione totale all'anno per un Sviluppo Business nella fascia bassa fino a $68,075 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Malga. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Sviluppo Business
$35.7K
Vendite
$68.1K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Malga è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $68,075. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Malga è $51,871.

