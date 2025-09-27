Directory Aziendale
Maison du Software
Maison du Software Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Switzerland presso Maison du Software varia da CHF 82.2K a CHF 117K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Maison du Software. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Range Comune
Range Possibile
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Range Comune
Range Possibile

CHF 134K

Quali sono i livelli di carriera presso Maison du Software?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Maison du Software in Switzerland raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 116,925. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Maison du Software per il ruolo Ingegnere del Software in Switzerland è CHF 82,244.

