Directory Aziendale
Magna International
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Romania

Magna International Ingegnere del Software Stipendi a Romania

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Romania mediano presso Magna International ammonta a RON 285K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Magna International. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Totale annuo
RON 285K
Livello
L3
Base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Magna International?

RON 715K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di RON 134K+ (a volte RON 1.34M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Magna International in Romania sits at a yearly total compensation of RON 327,754. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Ingegnere del Software role in Romania is RON 273,872.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Magna International

Aziende Correlate

  • Apple
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • Flipkart
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse