Magna International Ingegnere del Software Stipendi a Germany

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Germany mediano presso Magna International ammonta a €79.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Magna International. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Totale annuo
€79.7K
Livello
Senior
Base
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
7 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Magna International?

€142K

FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingegnere del Software en Magna International in Germany está en una compensación total anual de €107,742. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Magna International para el puesto de Ingegnere del Software in Germany es €79,678.

