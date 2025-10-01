Directory Aziendale
Magic Leap
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Switzerland

Magic Leap Ingegnere del Software Stipendi a Switzerland

La retribuzione Ingegnere del Software in Switzerland presso Magic Leap varia da CHF 172K per year per Senior Software Engineer a CHF 209K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Switzerland mediano year ammonta a CHF 213K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Magic Leap. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Entry Software Engineer
(Livello Base)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

CHF 134K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di CHF 25.2K+ (a volte CHF 252K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Magic Leap, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Software Virtual Reality

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Magic Leap in Switzerland raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 235,332. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Magic Leap per il ruolo Ingegnere del Software in Switzerland è CHF 180,361.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Magic Leap

Aziende Correlate

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse