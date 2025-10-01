La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso Magic Leap varia da $160K per year per Associate Software Engineer a $330K per year per Principal Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $181K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Magic Leap. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Magic Leap, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
